Handelsblatt: Новые власти ФРГ могут стать последним препятствием для «Северного потока — 2»

Последним препятствием для «Северного потока-2» может стать следующее правительство Германии Фото: REUTERS

Геополитическая битва за завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» длилась несколько лет, а теперь начинается новая – за ввод в эксплуатацию и юридическую сертификацию, пишет немецкая газета Handelsblatt. По мнению авторов статьи, последним препятствием на пути реализации российского проекта может стать смена власти в ФРГ.

Они отмечают, что «если федеральное правительство отвернется от «Северного потока — 2», то Европейской Комиссии (ЕК) можно будет не опасаться конфликта с Германией, и она сможет склониться к тому, чтобы настоять на выполнении требований Газовой директивы к «Газпрому» в полном объеме».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее агентство Bloomberg сообщило, что первые поставки газа по трубопроводу «Северный поток – 2» в Европу планируются уже 1 октября 2021 года, однако фактически сроки начала поставок топлива будут зависеть от решения регулятора ФРГ.