Bloomberg: Поставки газа по «Северному потоку – 2» начнутся с 1 октября 2021

Поставки газа по «Северному потоку – 2» могут начаться с 1 октября 2021 Фото: REUTERS

Первые поставки газа по трубопроводу «Северный поток – 2» планируются «Газпромом» 1 октября 2021, сообщили источники.

Сроки фактических поставок газа в Европу по «Северному потоку – 2» будут зависеть от решения регулятора Германии, пишет Bloomberg.

Как писал сайт kp.ru, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что первые поставки газа в Европу по трубопроводу «Северный поток – 2» могут быть осуществлены уже в отопительном сезоне 2021 года.

До этого вице-премьер России Александр Новак рассказал, что компания «Роснефть» обратилась в российское правительство с просьбой предоставить ей возможность экспортировать трубопроводный газ по «Северному потоку – 2». Данный вопрос будет обсуждаться в правительстве, отметил он.

«Газпром» заявлял, что сможет поставить в Европу 5,6 миллиарда кубометров газа через «Северный поток – 2» в 2021 году.