Россиянам рассказали о новом мошенничестве с займами в микрофинансовых организациях

Мошенники придумали новый способ обмана россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россиянам рассказали о новом мошенничестве: злоумышленники стали по интернету оформлять на граждан займы в микрофинансовых организациях (МФО), причем за последние два месяца было выявлено около 100 подобных случаев, однако на самом деле их гораздо больше, поскольку статистика учитывает только те инциденты, по которым пострадавшие обратились за расследованием к специалистам.

«Этой схемой пользуются мошенники, которые сначала добывают в доступных базах в интернете паспортные данные граждан, затем регистрируют их в организации микрозайма, «привязывая» в личном кабинете номер телефона», - рассказали «Российской газете» в компании RTM Group, которая специализируется на информационной безопасности.

О существовании микрокредита на свое имя жертва мошенников узнает только тогда, когда получает из суда повестку с требованием возместить средства потребительского займа.

«Подобные инциденты стали происходить массово в течение последних двух месяцев, ранее отмечались лишь единичные случаи», - отметили в RTM Group.

Подчеркивается, что стать жертвой этой схемы мошенничества могут все, кто оставляет свои персональные данные при регистрации в различных сервисах.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Роскомнадзоре предупредили, что мошенники начали собирать личные данные россиян под видом сотрудников РКН.