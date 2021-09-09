Минэкономразвития: Годовая инфляция в России составила 6,74%

Годовая инфляция в России составила 6,74% Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За неделю с 31 августа по 6 сентября инфляция в России замедлилась до 0,07% с 0,09% на предыдущей неделе, а в годовом выражении по состоянию на понедельник, 6 сентября, инфляция в нашей стране составила 6,74%.

Об этом говорится в подготовленном специалистами министерства экономического развития (МЭР) России обзоре «О текущей ценовой ситуации», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru,ранее Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в стране в 2021 году с 4,3% до 5%. Такие данные были указаны в письме, которое ведомство в середине лета направило в регионы. Представитель министерства тогда пояснил, что прогнозируемый коридор инфляции колеблется между 4,9% и 5,1%.

В то же время, по прогнозам Центробанка, годовая инфляция в России в текущем году составит 5,7–6,2 процента, а в следующем году снизится до 4,0–4,5 процентов и в дальнейшем будет находиться на уровне около четырех процентов.