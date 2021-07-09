Прогноз Минэкономразвития по инфляции в России в 2021 году повышен с 4,3% до 5%

Министерство экономического развития России повысило прогноз по инфляции в стране Фото: Ольга ТИМОФЕЕВА

Министерство экономического развития (МЭР) России повысило прогноз по инфляции в стране в 2021 году с 4,3% до 5%. Такие данные указаны в письме, которое ведомство направило в регионы.

Представитель Минэкономразвития пояснил, что прогнозируемый коридор инфляции колеблется между 4,9% и 5,1%. При этом он добавил, что ведомство ожидает возвращения российской экономики на докризисный уровень в июле, а уже в следующем году – выход на целевой уровень роста цен в 4%, передает РИА Новости.

Ранее глава министерства Максим Решетников отмечал, что в МЭР фиксируют тенденцию замедления инфляции, хотя в этом месяце на нее повлияет подорожание металлов и индексация тарифов на услуги ЖКХ.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по данным Росстата, в течение последней недели июня недельная инфляция в стране ускорилась и составила 0,23 процента. В то же время индекс потребительских цен составил 100,23%, с начала года – 104,13%. С начала 2021 года потребительские цены в России увеличились на 4,13%, а в годовом выражении инфляция составила 6,43%.