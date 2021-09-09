Страховщики назвали районы Москвы, где в 2021 году чаще всего угоняли автомобили

Названы районы Москвы, где в 2021 году чаще всего угоняли автомобили Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страховые компании назвали районы Москвы, где в 2021 году чаще всего угоняли автомобили. Причем большая часть из них сосредоточена в Южном округе столицы: Бирюлёво Восточное, Царицыно и Москворечье-Сабурово. Кроме того, в список самых опасных в плане угона районов вошли Таганский район (ЦАО), Южное Бутово (ЮЗАО) и Можайский и Кунцево (ЗАО). А вот в Восточном административном округе, по данным страховщиков, не было зафиксировано ни одной кражи машины.

По мнению сотрудника столичной полиции, причиной частых угонов стало то, что перечисленные районы – окраинные, а там, близко МКАД, высокий уровень угонов объясняется возможностью быстро и просто скрыться из города.

«Я удивлён только, что в этом рейтинге нет района Гольяново. Там всегда зашкаливает статистика по угону автомобилей. Злоумышленники выезжают на Щёлковское шоссе – и всё, чёрное дело сделано», - сказал полицейский в беседе с сайтом mk.ru.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале лета в Подмосковье задержали банду автоугонщиков, подозреваемых в в краже семи иномарок общей стоимостью более трех миллионов рублей. К слову, чаще всего в России угоняют машины, произведенные в странах Азии. Так, в 2019 году лидером по угонам среди новых автомобилей стал южнокорейский бюджетный седан Kia Rio. Однако преступников также интересуют дорогие седаны и внедорожники Toyota и Lexus.

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