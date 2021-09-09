Сопротивление в Панджшера заявило о контроле над большей частью провинции Фото: REUTERS

Под контролем Фронта сопротивления находится 60–65 территории афганской провинции Панджшер. Такое заявление сделал представитель сопротивления Афганистана Али Назари, отметив, что полное освобождение провинции состоится в ближайшее время, отметил он.

«Все стратегические позиции в Панджшере под нашим контролем. Мы совершили тактический отход от основной дороги», - заявил он в эфире CNN, добавив, что в столкновениях с силами сопротивления талибы* понесли «тяжёлые потери».

Напомним, ранее представители «Талибан»* заявили о взятии под контроль провинции Панджшер. Однако накануне, 7 сентября, силы Фронта сопротивления сообщили, что столкновениях с талибами* в провинции продолжаются.

Как писал сайт kp.ru,днем ранее, 8 сентября, посол Афганистана в Душанбе Мохаммад Захир Акбар заявил, что большая часть Панджшерского ущелья находится под контролем Фронта сопротивления. Кроме того, по его словам, в ряды сопротивления в провинции примыкают все национальности республики, не принявшие режим талибов*, а также все 67 афганских посольств в мире не признают режим радикального движения.

*Запрещенная в России террористическая организация