Пожарная сигнализация сработала на МКС в российском модуле "Звезда"

На МКС сработала пожарная сигнализация Фото: REUTERS

В российском модуле "Звезда" на Международной космической станции (МКС) сработала пожарная сигнализация, сообщает РИА Новости со ссылкой на переговоры экипажа с Центром управления полетами, транслируемых NASA.

Инцидент случился ночью 9 сентября. По информации издания, космонавты почувствовали запах дыма и горелого пластика, но пока не обнаружили источник горения.

Чтобы обезопасить жизнь и здоровья людей, в модуле запустили систему удаления вредных примесей из воздуха.

Как ранее писал сайт kp.ru, после выведения Многоцелевого лабораторного модуля “Наука” на орбиту и стыковки с МКС было зафиксировано два блока проблем. Однако специалисты смогли оперативно решить все вопросы.