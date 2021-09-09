Число погибших при пожаре в ковидном госпитале Северной Македонии выросло до 14

В пожаре минимум 14 человек погибли Фото: REUTERS

Растет число жертв пожара в ковидном госпитале города Тетово в Северной Македонии. Как сообщает телеканал "Алсат-М", по последним данным, не меньше 14 человек погибли.

Местные журналисты уточняют, что из неофициального источника известно о 20 пострадавших в результате возгорания. Людей с ожогами и отравлениями угарным газом госпитализируют в больницу в Скопье.

Напомним, пожар начался вечером в среду, 8 сентября. Усилиями 30 сотрудников пожарной охраны его удалось ликвидировать. В тушении огня задействовали семь единиц техники.

Как ранее писал сайт kp.ru, ЧП прокомментировали министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче. Он выразил соболезнования семьям погибших и назвал случившееся "страшным несчастьем".