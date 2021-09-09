Роскосмос: все системы российского модуля МКС работают штатно

Все системы МКС работают штатно Фото: REUTERS

Все системы служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС работают штатно, сообщает пресс-служба Роскомоса.

"По данным Главной оперативной группы управления российским сегментом станции все системы работают штатно, состав воздуха на борту станции соответствует штатным показателям, - подчеркнули в госкорпорации. - Экипаж продолжает штатную подготовку к сегодняшнему выходу в открытый космос".

Так в Роскосмосе прокомментировали инцидент со срабатыванием пожарной сигнализации. Датчик задымления сработал 9 сентября в 04:55 (мск) во время процедуры автоматической подзарядки аккумуляторов.

Чтобы устранить угрозу, экипаж произвел включение агрегатного фильтра очистки атмосферы. После процедуры космонавты продолжили ночной отдых.

Как ранее писал сайт kp.ru, космонавты почувствовали запах дыма и горелого пластика, но не обнаружили источник горения.