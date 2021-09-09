Хуснуллин: в России собираются отремонтировать около 3 тысяч школ за два года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По меньшей мере три тысячи школ за два года отремонтируют на территории России за два года. Такое заявление в четверг, 9 сентября, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Три тысяч школ - минимальный объем задач, который перед нами стоит, которые за два года мы должны отремонтировать», - заявил вице-премьер в ходе заседании правительственной комиссии по региональному развитию на тему реализации проекта капитального ремонта школ и программе инфраструктурно-бюджетных кредитов.

Напомним, ранее глава российского министерства просвещения Сергей Кравцов сообщил, что сельские школы на территории России будут оснащены необходимым оборудованием до 2024 года. Министр отметил, что власти уделяли большое внимание городским школам в рамках национального проекта «Образование», а теперь сделали акцент и на сельские образовательные учреждения.