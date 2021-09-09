Bloomberg: Хакеры взломали сети ООН в начале 2021 года

Хакеры взломали сети ООН в начале 2021 года Фото: REUTERS

В начале этого года ООН подверглась кибератакам, в результате которых были взломаны компьютерные сети организации.

По информации Bloomberg, хакеров купили в «даркнете» данные учетной записи сотрудника ООН, при помощи которых получили доступ к программному обеспечению компьютерных сетей организации. В их распоряжении оказалась информация, которая могла бы скомпрометировать большое количество пользователей внутренних сетей ООН.

О взломе организацию уведомила компания Resecurity, занимающаяся кибербезопасностью. В ответ в ООН сообщили, что злоумышленники провели лишь разведку и сделали скриншоты. После того как Resecurity предоставила доказательства кражи данных, ООН прекратила общение с компанией.

Как писал сайт kp.ru. ранее Bloomberg сообщал, что хакеры взломали сервера Нацкомитета Республиканской партии Соединенных Штатов.