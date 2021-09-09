Сызрани присвоили звание Города трудовой доблести

Наряду с Сызранью почетное звание получили еще 11 городов России

9 сентября 2021 года состоялось заседание Российского организационного комитета «Победа» под председательством президента Российской Федерации Владимира Путина. Президент поддержал присвоение Сызрани почетного звания «Город трудовой доблести».

Стоит отметить, что Сызрань в годы войны сыграла особую роль. Сюда были эвакуированы 11 крупных предприятий, поэтому Сызрань снабжала советскую армию вооружением, боеприпасами, продовольствием и обмундированием. 22 июля 1942 года из Сызрани в Сталинград были отправлены цистерны с бензином. Кроме того, в рекордные сроки была построена железная дорога, которая соединила Свияжск, Ульяновск и Сызрань. Из Сызрани на фронт отправлялись теплые вещи и более 40 миллионов снарядов.

- Предприятия небольшого Волжского города Сызрань были дважды в годы войны награждены орденами. Основной продукцией этих предприятий были снаряды, - отметил глава Российской академии наук Александр Сергеев, ссылаясь на заключения историков и ученых.

Напомним, сбор подписей за присвоение Сызрани почетного звания был организован по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в июне текущего года. Инициативу единогласно поддержали ведущие общественные организации губернии – Общественная палата Самарской области, Федерация профсоюзов, Самарский Союз молодежи, Союз женщин Самарской области, Союз ветеранов, ОНФ, движение «Волонтеры Победы», «Молодая Гвардия Единой России». По результатам, было собрано более 490 тысяч подписей и Сызрани было присвоено звание «Город трудовой доблести».