Захарова: Россия готова продолжать транзит газа через Украину Фото: REUTERS

Россия готова продолжать транзит газа через территорию Украины, однако этот вопрос должен решаться исключительно в коммерческой плоскости, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Мы готовы к продолжению транзита газа через территорию Украины, но этот вопрос является чисто коммерческим. Он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок и конкурентоспособность альтернативных маршрутов», – сказал она на брифинге.

Она подчеркнула, что газопровод «Северный поток – 2» – чисто экономический проект, который Россия не намерена использовать в качестве инструмента политического давления. Как отметила Захарова, в «Северный поток – 2» вложились крупнейшие европейские энергетические компании, а сам проект является «позитивным примером взаимовыгодного партнерства России и Европы». Дипломат выразила надежду, что жители европейских стран не будут поддаваться на информационные вбросы некоторых СМИ, организованные «соответствующими лоббистскими структурами».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности России транзитировать газ через территорию Украины и после 2024 года, отметив, что это вопрос «чисто коммерческого характера». При этом глава государства указал на то, что «Северный поток - 2» на две тысячи километров короче, чем украинский транзит, и является современной экологически чистой системой, которая в пять раз сокращает выбросы углеводородов.