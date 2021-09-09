Врач Болибок назвал бессмысленным предложение запретить назначать людям БАДы Фото: Иван ВИСЛОВ

Известный врач - аллерголог-иммунолог Владимир Болибок прокомментировал предложение запретить врачам выписывать пациентам биологически активные добавки (БАДы). Эту инициативу он назвал «бессмысленной и связанной с фармацевтическим лобби». Если решение поддержат в Минздраве то, по мнению врача, в стране станет больше инвалидов.

Врач подчеркивает, что БАДы давно стали «необходимым компонентом нашей жизни», они обеспечивают организм необходимыми витаминами и минералами.

Врач подчеркивает, что если организм получает все необходимые микроэлементы, то реже возникают разные болезни, а значит, нет смысла принимать лекарства. И, как следствие, невыгодно фармкомпаниям.

Иммунолог напоминает, что дефицит железа вызывает малокровие, нехватка витамина C — снижает иммунитет, а недостаток витамина D — нарушает рост костей. Обычный рацион на 1500 килокалорий не перекрывает данную потребность. Например, дефицит кальция приведет к раннему остеохондрозу. А нехватка антиоксидантов провоцирует атеросклероз, холестериновые бляшки.

Проще всего получить недостающие витамины и микроэлементы через БАДы.

- К тому же, в них содержатся лекарственные травы. Каждый человек знает, что им можно лечиться, - говорит врач в беседе с NEWS.ru.

Он отметил, что при острых заболеваниях одни БАДы, конечно же, не помогут, но в комплексе они необходимы.

- После острого пиелонефрита нужно долечивать почку, иначе орган будет работать с нарушениями. И в этот период, когда нужно поддержать здоровье пациента, БАДы незаменимы, — резюмировал врач.

Напомним, предложение запретить в России выписывать БАДы высказал зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта. н обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко.

Гретта отмечает, что БАДы нецелесообразны, так как эффективность от их применения в лечении не доказана. При этом россияне тратят на добавки немалые деньги, передает газета «Известия».