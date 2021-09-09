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Общество9 сентября 2021 19:40

Врач Болибок назвал бессмысленным предложение запретить назначать людям БАДы

По мнению врача, подобные препараты решают целый комплекс проблем
Елена АКИМОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Врач Болибок назвал бессмысленным предложение запретить назначать людям БАДы

Врач Болибок назвал бессмысленным предложение запретить назначать людям БАДы

Фото: Иван ВИСЛОВ

Известный врач - аллерголог-иммунолог Владимир Болибок прокомментировал предложение запретить врачам выписывать пациентам биологически активные добавки (БАДы). Эту инициативу он назвал «бессмысленной и связанной с фармацевтическим лобби». Если решение поддержат в Минздраве то, по мнению врача, в стране станет больше инвалидов.

Врач подчеркивает, что БАДы давно стали «необходимым компонентом нашей жизни», они обеспечивают организм необходимыми витаминами и минералами.

Врач подчеркивает, что если организм получает все необходимые микроэлементы, то реже возникают разные болезни, а значит, нет смысла принимать лекарства. И, как следствие, невыгодно фармкомпаниям.

Иммунолог напоминает, что дефицит железа вызывает малокровие, нехватка витамина C — снижает иммунитет, а недостаток витамина D — нарушает рост костей. Обычный рацион на 1500 килокалорий не перекрывает данную потребность. Например, дефицит кальция приведет к раннему остеохондрозу. А нехватка антиоксидантов провоцирует атеросклероз, холестериновые бляшки.

Проще всего получить недостающие витамины и микроэлементы через БАДы.

- К тому же, в них содержатся лекарственные травы. Каждый человек знает, что им можно лечиться, - говорит врач в беседе с NEWS.ru.

Он отметил, что при острых заболеваниях одни БАДы, конечно же, не помогут, но в комплексе они необходимы.

- После острого пиелонефрита нужно долечивать почку, иначе орган будет работать с нарушениями. И в этот период, когда нужно поддержать здоровье пациента, БАДы незаменимы, — резюмировал врач.

Напомним, предложение запретить в России выписывать БАДы высказал зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта. н обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко.

Гретта отмечает, что БАДы нецелесообразны, так как эффективность от их применения в лечении не доказана. При этом россияне тратят на добавки немалые деньги, передает газета «Известия».