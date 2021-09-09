Российские космонавты приступили к выходу в открытый космос в рамках интеграции модуля «Наука» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров приступили ко второму выходу в открытый космос для интеграции многоцелевого лабораторного модуля «Наука».

В среду, 9 сентября, космонавты открыли люк стыковочного отсека «Поиск» на Международной космической станции. После этого россияне зафиксируют крышку люка и установят защитное кольцо. Первым в открытый космос выйдет Дубров, затем Новицкий. Космонавтам предстоит завершить подключение к модулю кабеля Ethernet, соединить интерфейсы «Науки» и «Звезды» и смонтировать установочную платформу с тремя контейнерами для эксперимента «Биориск-МСН».

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе Петр Дубров во время выхода в открытый космос с борта МКС перешел на новый модуль «Наука». Это произошло впервые, так как модуль был выведен в космос ракетой-носителем «Протон-М» 21 июля 2021 года.