Цена на газ в Европе почти достигла 700 долларов за тысячу кубометров Фото: REUTERS

Цена на газ в Европе в четверг, 9 сентября, почти достигла 700 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

Стоимость октябрьского фьючерса на нидерландском хабе TTF была 699,7 долларов за тысячу кубов. Уже к концу торгов цена фьючерса остановилась на 690 долларах. Рост цен на газ за день превысил 1,8%.

Октябрьские фьючерсы показали первый рекорд в конце августа 2021 года – цена газа тогда впервые превысила 600 долларов за тысячу кубометров. Сайт kp.ru писал, почему подскочили цены, можно ли назвать их по-настоящему рекордными, как это повлияет на Европу и скажется ли на России.

Напомним, ранее стоимость газа вновь выросла после новостей о решении «Газпрома» забронировать 4,3% дополнительных мощностей по транзиту через Украину в сентябре текущего года.