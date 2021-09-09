Путин заявил, что цена на газ в следующем году для Белоруссии останется на уровне 2021

Цена на российский газ в следующем году для Белоруссии останется на уровне 2021 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Цена на газ в следующем году для Белоруссии останется на уровне 2021, заявил президент России Владимир Путин по итогам встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Кремле.

«Цена для Белоруссии сохранится на уровне текущего года», – сказал российский лидер.

По словам Путина, договор об объединении рынка газа России и Белоруссии будет подписан до 1 декабря 2023 года.

Как писал сайт kp.ru, в июле 2021 российский и белорусский лидеры в ходе переговоров договорились, что цена на газ для Минска в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне текущего года. Кроме того, тогда главы двух государств договорились о кредитной поддержке Белоруссии в связи с налоговым маневром в России.

В январе 2021 Лукашенко говорил, что в 2021 году цена на российский газ для Белоруссии составляет порядка 128,5 долларов за тысячу кубических метров. В 2020 году цена на поставки российского газа в Белоруссию составляла 127 долларов за тысячу кубометров.