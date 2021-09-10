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Туризм10 сентября 2021 0:06

Программа туристического кешбэка в России завершена

Возможностью вернуть часть потраченных на путешествия по стране денег воспользовались более 1,6 миллиона россиян
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Программой туристического кешбэка воспользовались более 1,6 миллиона россиян

Программой туристического кешбэка воспользовались более 1,6 миллиона россиян

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Программа туристического кешбэка в России завершена, ею воспользовались более 1,6 миллиона россиян. В общей сложности жители нашей страны купили туры на сумму 34 миллиарда рублей, а кешбэк составил 6,7 миллиарда рублей.

«Продажи туров и проживания в отелях с кешбэком на текущий год завершаются. Текущее окно продаж продлится до 01:00 (мск) 10 сентября, то есть, завершится в ночь с четверга на пятницу», - говорится в сообщении Ростуризма.

Новый осенний этап (уже четвертый по счету) этой программы, благодаря которой российские граждане получили возможность вернуть часть потраченных на путешествия денег, ведомство запустило 16 июня. Туристы могут отправиться в поездку с 1 октября по 24 декабря и получить кешбэк на карты платежной системы «Мир». Ранее сообщалось, что программа пользуется большой популярностью, в частности, при туристических поездках в Краснодарский край, на Ставрополье и в Крым, а также в Карелию, на Камчатку и Алтай.

До конца года Ростуризм запустит продажи туров с кешбэком на зимний сезон. Путевки будут продаваться на период с 15 января по 30 апреля 2022 года.