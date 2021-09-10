Роскомнадзор предостерег зарубежные IT-компании от вмешательства в выборы

Роскомнадзор предостерег зарубежные IT-компании от вмешательства в российские выборы Фото: REUTERS

Роскомнадзор потребовал, чтобы иностранные IT-компании, в том числе такие электронные гиганты, как компаний Apple и Google, прекратили предоставлять возможность для обхода ограничений доступа к сайту «Умного голосования». Ведомство предупредило их о том, что иначе это будет считаться вмешательством в российские выборы.

В сообщении Роспотребнадзора говорится, что средства для обхода блокировок предоставляют более десяти зарубежных провайдеров. В частности, требования ведомства игнорируют магазины приложений компаний Apple и Google, DNS- и CDN-сервисы Google, Cisco, Cloudflare и другие, передает ТАСС.

Уточняется, что письма «в адрес ряда иностранных компаний, в том числе провайдерам DNS- и CDN-сервисов» были направлены 8 сентября. В них содержатся «требования прекратить предоставление возможностей для обхода ограничения доступа к приложению и сайту «Умное голосование» на территории Российской Федерации», а также указывается на недопустимость оказания услуг, связанных с предвыборной агитацией в интернете, в период предвыборной компании.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 6 сентября Роскомнадзор сообщил, что заблокировал сайт «Умное голосование», поскольку он использовался экстремистской организацией.