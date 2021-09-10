Генсек ООН призвал "во имя солидарности с афганским народом" поддерживать диалог с талибами*

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш Фото: REUTERS

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал международное сообщество «во имя солидарности с афганским народом» поддерживать диалог с захватившим власть в Афганистане радикальным движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация).

«Необходимо поддерживать диалог с талибами, прямо подтверждая наши принципы. Такой диалог следует вести во имя солидарности с афганским народом», - сказал он в интервью агентству France Presse.