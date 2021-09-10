На базе ВВС США в Огайо проверяют сообщения о стрельбе

На базе ВВС США Райт-Паттерсон введен режим ЧС из-за сообщений о стрельбе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На базе Военно-воздушных сил США Райт-Паттерсон (Wright Patterson), расположенной возле города Дейтон в штате Огайо проверяют сообщения о стрельбе, на территории базы введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщила пресс-служба 88-го авиакрыла Райт-Паттерсона.

«Экстренные службы отреагировали на сообщение об активном стрелке в зоне «А» Национального авиакосмического разведывательного центра на базе Райт-Паттерсон. Службы безопасности проверяют здание. База находится в закрытом режиме», - говорится в сообщении, опубликованном на странице авиакрыла в Facebook.

Уточняется, что информация о выстрелах на территории базы, которая считается одним из самых секретных военных объектов США, поступило примерно в 21:25 четверга, 9 августа, по местному времени (04:25 пятницы мск).

Ранее сайт kp.ru писал о стрельбе на другой базе американских ВВС, в Техасе.