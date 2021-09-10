Путин: высокая стоимость газа в Европе связана с политикой Еврокомиссии

Владимир Путин заявил, что высокая стоимость газа в Европе связана с политикой Еврокомиссии Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что рекордная стоимость газа в Европе связана с политикой Еврокомиссии.

Российский лидер отметил, что сейчас на свободном рынке в Европе газ стоит 650 долларов за тысячу кубометров. При этом цена российского газа привязана к нефти, поэтому ее колебания происходят "более мягко", добавил глава государства.

- По долгосрочным контрактам, и по нашему принципу ценообразования Газпром не продает по такой цене. И те, кто согласился заключать с нами в Европе долгосрочные контракты смогут только руки потирать и ликовать, иначе пришлось платить бы по 650, а Газпром в ту же Германию продает по 220. Во всяком случае так недавно было. С ростом цен на нефть и эта цена подрастет, но это будет мягкая вещь, — сказал Путин.

Напомним, цена на газ в Европе в четверг, 9 сентября, почти достигла 700 долларов за тысячу кубометров. Стоимость октябрьского фьючерса на нидерландском хабе TTF была 699,7 долларов за тысячу кубов. Уже к концу торгов цена фьючерса остановилась на 690 долларах. Рост цен на газ за день превысил 1,8%. Октябрьские фьючерсы показали первый рекорд в конце августа 2021 года – цена газа тогда впервые превысила 600 долларов за тысячу кубометров.