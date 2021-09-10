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В мире10 сентября 2021 7:53

Секретарь СНБО заявил, что Украина может захватить ДНР и ЛНР

Однако при этом могут погибнуть сотни тысяч людей, отметил Алексей Данилов
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Секретарь СНБО: Украина может захватить ДНР и ЛНР

Секретарь СНБО: Украина может захватить ДНР и ЛНР

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что армия Незалежной может захватить ДНР и ЛНР.

- Сегодня, если Верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк и Луганск, они могут сделать. Но что делать с теми десятками, сотнями тысяч людей, которые при этом могут погибнуть? Кто за это будет нести ответственность? — сказал Данилов в эфире телеканала "1+1".

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал украинские власти. По его мнению, они уклоняются от обязательств по налаживанию прямого диалога с Донбассом. Об этом Владимир Путин поговорил с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Отмечалось, что российская сторона по-прежнему настаивает на активизации переговоров между сторонами, чтобы реализовать заключенные в 2015 году Минские соглашения.