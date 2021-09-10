Мурашко посетил церемонию прощания с главой МЧС Зиничевым

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко прибыл на церемонию прощания с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко посетил церемонию прощания с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым.

Министр возложил букет красных роз к зданию Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям на улице Ватутина, где проходит церемония.

Гроб с телом Зиничева установлен на постаменте. Почетный караул несет траурную вахту. Около гроба расположили атласные подушки, где представлены многочисленные государственные и ведомственные награды Евгения Зиничева.

Зиничева похоронят 10 сентября на Северном кладбище в Санкт-Петербурге, где похоронены его родители.

Напомним, как писал сайт kp.ru, глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб во время поездки в Норильск. Он попытался удержать режиссера Александра Мельника, который поскользнулся на краю выступа и падал в реку. Министр тоже оказался в воде, где напоролся на острый камень. Обоих пострадавших на вертолете доставили в больницу, но спасти ни министра, ни кинорежиссера не получилось.