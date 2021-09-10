Немецкий журналист заявил, что Россия незаконно присоединила Дальний Восток

В Германии заявили, что Россия незаконно присоединила Дальний Восток Фото: Павел КЛОКОВ

Журналист немецкого издания Die Welt Петер Диттмар заявил, что в XIX веке незаконно забрала у Китая территории на Дальнем Востоке.

В своей статье рассказал, как некоторые территории Дальнего Востока перешли под контроль Российской Империи. В частности, Диттмар рассказал о якобы имевшей место жестокости по отношению к местному населению. Также автор посетовал на то, что генерал-губернатору графу Николаю Муравьеву-Амурскому, при котором были присоединены территории, стоят памятники по всей России.

Диттмар написал, что большевики после прихода к власти в 1917 году не стали возвращать территории Китаю, хотя обещали это сделать.

- Вместо этого советские правительства продолжили действовать по царскому принципу "собирания русских земель", то есть занимались насильственным присоединением чужих территорий, — заявил Диттмар.

Ранее японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги заявил, что Япония будет продолжать консультации с Россией о совместной экономической деятельности на Курильских островах. Совместная хозяйственная деятельность не должна "ущемлять юридические позиции обеих стран", подчеркнул дипломат.