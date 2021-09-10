Американские ученые получили Шнобелевскую премию за доказательство, что борода защищает от ударов в лицо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Трое американских ученых получили Шнобелевскую премию за доказательство теории о том, что мужчины стали отращивать бороду, чтобы защищать лицо в кулачном бою. Мероприятие транслировалось на сайте improbable.com.

Итан Бесерис, Стивен Нейлуэй и Дэвид Кэрриер рассказали, что решили провести такое исследование после того, как один из их научных споров чуть не перерос в драку. Ученые провели серию экспериментов с человеческим черепом, обтянутым овечьей шерстью. Исследователи выяснили, что борода поглощает примерно 37 процентов энергии удара.

Награду за исследование американца вручил лауреат Нобелевской премии по экономике 2007 года Эрик Маскин.

В 2020 году обладателями награды, присуждаемой за нестандартные идеи и абсурдные научные достижения, стали лидеры девяти государств "за использование пандемии коронавируса для того, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи". Награда в области медицинского образования получили президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, президент Бразилии Жаир Болсонар, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер Индии Нарендре Моди, президент Мексики Андрес Мануэл Лопес Обрадор и прочие.