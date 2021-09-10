Дания отменила все коронавирусные ограничения

Датские власти отменили все коронавирусные ограничения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Датские власти приняли решение отменить все ограничения, вызванные пандемией коронавирусной инфекции, в пятницу, 10 сентября. Об этом сообщило Датское радио.

До этого правительство страны решило больше не классифицировать коронавирус как "критичное для общества заболевание". Это означает, что датский минздрав не имеет права сохранять ограничения.

Ночные клубы страны не будут требовать ковид-паспорта у посетителей. Отменено требование обязательного ношения маски и ограничение на количество участников мероприятий.

Однако останутся некоторые ограничения на въезд в страну. Кроме того, во время роста заболеваемости могут быть закрыты школы.

Ранее Израиль стал первой страной в мире, начавшей бустерную вакцинацию от коронавируса. Глава правительства Нафтали Беннет призвал всех израильтян старше 60-летнего возраста, которым последняя прививка была сделана пять и более месяцев назад, обратиться в медучреждения за получением третьей дозы вакцины. А всех молодых граждан Беннет попросил оказать помощь и уговорить родителей пойти еще раз на вакцинацию.