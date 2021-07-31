Израиль стал первой страной в мире, начавшей бустерную вакцинацию от COVID-19

В Израиле начали вводить третью дозу вакцины для усиления иммунитета. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По заявлению главы правительства Израиля Нафтали Беннета, в стране начинается кампания по бустерной вакцинации, что предполагает введение третьей дозы вакцины для усиления иммунного ответа организма.

Беннет призвал всех израильтян старше 60-летнего возраста, которым последняя прививка была сделана пять и более месяцев назад, обратиться в медучреждения за получением третьей дозы вакцины. А всех молодых граждан Беннет попросил оказать помощь и уговорить родителей пойти еще раз на вакцинацию, сообщает Times of Israel.

«Позвоните своим родителям, бабушке и дедушке, позаботьтесь о том, чтобы они как можно раньше сделали третью прививку… Я немедленно приведу на ревакцинацию свою маму, потому что хочу сохранить ее», – заявил Беннет на специально созванной пресс-конференции, посвященной старту «бустерной» кампании.

Свое слово Беннет сдержал и прибыл вместе со своей матерью на пункт вакцинации. Первым в стране третью дозу вакцины получил президент страны Ицхак Герцог.

По мнению израильского Минздрава, третья (бустерная) доза вакцины поможет защитить лиц старшего поколения от тяжелого течения болезни, а также убережет всех от введения очередного карантина.

В Управлении по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) и Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) однозначного решения насчёт третьей дозы вакцины пока нет – вопрос изучается. Таким образом Израиль, выполняющий рекомендации собственного Минздрава, действует по сути на свой страх и риск.

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