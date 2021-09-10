ВОЗ ожидает полного пакета документов по "Спутнику V" для оценки вакцины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает, когда Москва представит полный пакет документов по вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V», после чего даст соответствующую оценку. Такое заявление в пятницу, 10 сентября, сделал старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш.

«Хотел бы отметить, что ВОЗ продолжает активно сотрудничать с представителями РФ по вопросам подготовки полного пакета документации для того, чтобы провести оценку вакцины "Спутник V"», - сказал он на презентации итогового доклада Общеевропейской комиссии по вопросам здоровья и устойчивого развития, созданной под эгидой Европейского регионального бюро ВОЗ.

Бенеш уточнил, что на сегодняшний день они находятся на этапе, когда ожидают представления полного пакета документов от соответствующих структур.

Напомним, ранее помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао сообщила, что российская вакцина «Спутник V» будет одобрена организацией, вероятнее всего, к середине сентября текущего года.