ВОЗ рассчитывает одобрить «Спутник V» к сентябрю 2021 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Российская вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения, вероятнее всего, к середине сентября 2021, сообщил на брифинге помощник генерального директора организации Марианджела Симао.

«По срокам мы пока не знаем, когда будет завершен процесс, но мы рассчитываем, что это произойдет в середине сентября», – сказала она.

По словам Симао, сейчас идут юридические процедуры. Также ВОЗ рассматривает вопрос о включении «Спутника V» в портфель механизма предоставления вакцин COVAX.

Как писал сайт kp.ru, в мае 2021 генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал ВОЗ одобрить вакцину «Спутник V».

В июне 2021 организация нашла нарушения в работе уфимского завода, который производит «Спутник V».

Напомним, заявка на одобрение российского препарата подана также в Европейское агентство лекарственных средств.