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В мире10 сентября 2021 10:32

Зеленский: без Украины крепкого Евросоюза не будет

Незалежная не получает того, на что способна и на что рассчитывает, отметил украинский лидер
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Владимир Зеленский заявил, что без Украины крепкого Евросоюза не будет

Владимир Зеленский заявил, что без Украины крепкого Евросоюза не будет

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что уровнем своей армии и специалистов страна соответствует требованиям Североатлантического альянса.

- Позиция моя очень простая: мы готовы к НАТО уровнем нашей армии, наших специалистов. Реформы, которые мы проводим, я считаю, что в первую очередь нужны не кому-то, не НАТО, не ЕС, нужны нам, нашим людям… Мы не получаем того, на что способны, на что рассчитываем, — заявил украинский лидер в ходе форуме YES Brainstorming.

Президент Украины также убежден, что страна нужна НАТО, а без Незалежной "крепкого Евросоюза не будет".

Ранее член Совета Федерации России Алексей Пушков заявил, что Украина стремится в НАТО, чтобы "высасывать деньги" и сталкивать Североатлантический альянс с Москвой. Так он прокомментировал высказывания бывшего посла США в Киеве Джона Хербста, который ранее сообщил, что не видит в ближайшие десять лет перспектив для вступления Незалежной в военно-политический блок. Как считает российский сенатор, американский дипломат маниакально поддерживает Киев, однако понимает, что в обозримой перспективе страну не протащить в НАТО. Пушков заявил, что слова Хербста являются мелким, однако плохим сигналом для украинского президента Владимира Зеленского.