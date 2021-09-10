Британские медики сообщили о порче 800 тысяч доз вакцины AstraZeneca Фото: REUTERS

Около 800 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции производства британско-шведской компании AstraZeneca могли испортиться в Великобритании. Британские медики указывают на то, что у препарата истекает срок годности.

Как передает Daily Telegraph, медицинские работники некоторое время предупреждали, что срок годности препаратов близок к истечению. Другие обращали внимание на то, что бедные страны остаются без вакцин, в то время как в Великобритании просто утилизируют ценный ресурс.

«Я пытался достучаться до всех, о ком мог только подумать. Я был на самом деле расстроен, потому никто больше не мог ими воспользоваться», - приводит издание слова одного из медработника.

Издание также отмечает, что британский медицинский регулятор ранее не рекомендовал использовать препарат AstraZeneca среди людей моложе 30 лет.

Напомним, ранее Польша продала Украине свыше 1,2 млн неиспользованных доз вакцины AstraZeneca с истекающим сроком годности.