Косачев: слова Зеленского о возможной войне с РФ подтверждают его недееспособность как президента

Константин Косачев заявил, что слова Владимира Зеленского о возможной войне с Россией подтверждают его недееспособность как президента Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о возможной войне с Россией подтверждают его недееспособность как главы государства.

- Нынешнее заявление Зеленского лишь подтверждает его беспомощность и недееспособность как президента Украины. Увы, — цитирует политика ТАСС.

Косачев отметил, что запугивание западных стран агрессией России — это единственный оставшийся инструмент украинских властей для привлечения внимания Запада и получения их поддержки. При этом Киев ничего не сделал для того, чтобы повысить инвестиционную и культурную привлекательность Украины, считает вице-спикер.

Ранее Владимир Зеленский в ходе форума YES Brainstorming заявил, что на сегодняшний день существует вероятность полномасштабной войны между Украиной и Россией. По его словам, такая ситуация обусловлена пропастью, которая образовалась между украинцами и россиянами. Как заявил глава незалежной все это появилось из-за агрессивных действий российской стороны. Украинский лидер также отметил, что военное столкновение станет "самой большой ошибкой" Москвы.