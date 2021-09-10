Кремль: Россия не будет принимать участие в церемонии инаугурации нового правительства Афганистана

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва никаким образом не будет принимать участие в церемонии инаугурации нового правительства Афганистана, сформированного движением «Талибан»*. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, Россия никак не будет принимать участие», - заявил представитель Кремля, комментируя вопрос, может ли он подтвердить информацию о том, что Москва будет принимать участие в церемонии инаугурации нового правительства в Афганистане.

Пескова также спросили, считает ли он, что с приходом талибов* Москва проиграла. По его словам, по меньшей мере, «мы все не в выигрыше», поскольку главный вопрос, который сегодня стоит на повестке дня: останется ли Афганистан главным источником наркоугрозы, а также местом, «где себя свободно чувствуют террористические группировки». «В этом плане все эти угрозы сохраняются, конечно, мы все не в выигрыше», - заявил пресс-секретарь главы государства.

Напомним, Песков и ранее несколько раз говорил о том, что Москва не спешит с признанием власти движения «Талибана»* в Афганистане, и будет внимательно следить за его первыми шагами.

*Запрещенная в России террористическая группировка