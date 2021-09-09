Кремль: Россия не спешит с признанием власти "Талибана"* в Афганистане

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва не спешит с признанием власти движения "Талибана" в Афганистане, и будет внимательно следить за его первыми шагами. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что Россия не спешит с признанием. Мы, как и подавляющее число стран мира, предпочитаем внимательно следить за тем, какие будут первые шаги этого нового руководства ... Главное - это конкретные шаги, которые потом должны последовать. Вот это мы будем самым тщательным образом отслеживать», - заявил представитель Кремля

Напомним, ранее, в Госдепе сообщили об обеспокоенности назначением некоторых лиц в правительстве Афганистана, указав также и на отсутствие женщин в новом кабмине. Кроме того, в США сообщили о намерении добиваться от представителей движения выполнения обязательств по обеспечению вылета иностранных граждан из республики. Тем временем МИД Китая заявил о готовности к диалогу с новым правительством Афганистана. Дипломаты выражают надежду, что новая власть окажет противодействие терроризму.

*Запрещенная в России террористическая группировка