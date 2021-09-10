Американцы восхитились поступком Евгения Зиничева: "Высокие должности его не испортили!"

Читатели американской газеты Washington Post восхитились поступком министра по чрезвычайным ситуациям России Евгения Зиничева. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели американской газеты Washington Post восхитились поступком министра по чрезвычайным ситуациям России Евгения Зиничева.

Напомним, Евгений Зиничев погиб, спасая известного кинорежиссера на учениях в Норильске. Владимир Путин посмертно наградил Зиничева звездой героя.

Комментаторы отметили, что поступок главы МЧС говорит о храбрости русских мужчин.

"Я под впечатлением. Высокие должности его не испортили. Какой смельчак", — написал Jose von Washington

Многие американцы порассуждали как бы в такой ситуации поступили американцы.

"Такой героизм делает русским честь. Я вот не знаю, много ли американцев отреагировали бы столь же спонтанно и героически на внезапную опасность", — заметил пользователь под ником TabLunoLCSWfromUtah

Сегодня в Москве простились с главой МЧС. Его тело специальным рейсом доставят в Санкт-Петербург, где его похоронят рядом с бабушкой.

На прощание с Зиничевым прибыл президент России Владимир Путин, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр здравоохранения Михаил Мурашко, вице-премьер Татьяна Голикова, Дмитрий Медведев, Игорь Чайка, Дмитрий Шугаев, Виктор Евтухов, Руслан Цаликов, Денис Майданов, Константин Эрнст, Антон Силуанов.