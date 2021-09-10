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Общество10 сентября 2021 13:11

Американцы восхитились поступком Евгения Зиничева: "Высокие должности его не испортили!"

Американцы считают, что героический поступок главы МЧС России говорит о храбрости русских мужчин
Андрей ЧЕРНЕНКО
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Читатели американской газеты Washington Post восхитились поступком министра по чрезвычайным ситуациям России Евгения Зиничева.

Читатели американской газеты Washington Post восхитились поступком министра по чрезвычайным ситуациям России Евгения Зиничева.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели американской газеты Washington Post восхитились поступком министра по чрезвычайным ситуациям России Евгения Зиничева.

Напомним, Евгений Зиничев погиб, спасая известного кинорежиссера на учениях в Норильске. Владимир Путин посмертно наградил Зиничева звездой героя.

Комментаторы отметили, что поступок главы МЧС говорит о храбрости русских мужчин.

"Я под впечатлением. Высокие должности его не испортили. Какой смельчак", — написал Jose von Washington

Многие американцы порассуждали как бы в такой ситуации поступили американцы.

"Такой героизм делает русским честь. Я вот не знаю, много ли американцев отреагировали бы столь же спонтанно и героически на внезапную опасность", — заметил пользователь под ником TabLunoLCSWfromUtah

Сегодня в Москве простились с главой МЧС. Его тело специальным рейсом доставят в Санкт-Петербург, где его похоронят рядом с бабушкой.

На прощание с Зиничевым прибыл президент России Владимир Путин, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр здравоохранения Михаил Мурашко, вице-премьер Татьяна Голикова, Дмитрий Медведев, Игорь Чайка, Дмитрий Шугаев, Виктор Евтухов, Руслан Цаликов, Денис Майданов, Константин Эрнст, Антон Силуанов.