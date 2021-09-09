Путин посмертно наградил Зиничева звездой Героя

Евгений Зиничев погиб 8 сентября на водопаде Китабо-Орон, в западной части Путоранского заповедника (Красноярский край). Фото: REUTERS

Владимир Путин подписал указ о присвоении посмертно Евгению Зиничеву звания Героя России.

«За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации генералу армии Зиничеву Евгению Николаевичу (посмертно)», - написано в указе.

Министр МЧС погиб 8 сентября на водопаде Китабо-Орон, в западной части Путоранского заповедника (Красноярский край). Режиссер Александр Мельник вместе с Зиничевым прилетел в заповедник, чтобы выбрать места для съемок фильма об Арктике и Севморпути.

63-летний режиссер поскользнулся и упал в воду. Глава МЧС попытался спасти Мельника, но ударился головой о каменный выступ и тоже погиб. Зиничеву было 55 лет. Он возглавлял МЧС с мая 2018 года, тогда же он вошел в состав Совета безопасности.

С конца 80-х Евгений Зиничев служил в КГБ, после распада СССР оказался в Федеральной службе охраны. С 2006 по 2015 год Зиничев служил личным адъютантом Путина.

В июне 2015 года занял пост начальника УФСБ по Калининградской области, через год стал и. о. губернатора региона. Через два с половиной месяца он покинул пост и был назначен замдиректора ФСБ. В мае 2018 года Зиничев сменил Владимира Пучкова на должности главы МЧС.

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