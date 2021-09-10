Минздрав: Россия не самая пьющая страна в мире

В Минздраве заявили, что Россия не самая пьющая страна в мире Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заместитель главы Министерства здравоохранения РФ Олег Салагай заявил, что Россия не является самой пьющей страной в мире. Он отметил, что россияне стали меньше употреблять алкоголь.

- Утверждение о том, что наша страна является самой пьющей или какой-то чрезвычайно пораженной алкоголем, не соответствует действительности, — сказал Салагай на пресс-конференции ко Всемирному дню трезвости.

Он сообщил, что в 2014-2017 годах уровень потребления алкоголя в стране составлял примерно 0,83 литра абсолютного алкоголя на душу населения. Это из самых низких показателей в Европе.

Ранее появилась информация, что производство водки в России в период с января по август 2021 года составило 45,78 миллиона декалитров. Это ниже на 4,9 процента, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным Национального союза защиты прав потребителей, объем производства коньяка в январе — августе 2021 года в этом году снизился на 5,3% и составил 4,68 млн дал. Объем производства вин шампанских и игристых за аналогичный период снизился на 21,7% и составил 5,74 млн дал.