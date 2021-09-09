Создание Союзного государства завершится в конце октября 2021

Встреча глав государств началась в Кремле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президенты встретились, чтобы обсудить судьбу Союзного государства. В конце августа посол Белоруссии в России Владимир Семашко рассказал, что на встрече будут подписаны последние бумаги, завершающие объединение. К сожалению, этого все же не произойдет, но все равно процесс идет к концу.

-Судя по всему, по некоторым ключевым направлениям, действительно, эксперты договорились. Нам нужно сверить часы, поставить точку по некоторым вопросам и дать возможность правительствам в самое ближайшее время – по-моему, завтра они уже собираются в Минске – финализировать некоторые из этих договоренностей, - заявил Путин в начале переговоров.

Александр Лукашенко пошел дальше и не побоялся назвать конкретные даты подписания бумаг по завершению создания Союзного государства.

- Мы готовы обсудить на последней стадии 28 программ. Это очень много. Дадим возможность нашим правительствам завтра — еще раз — на экспертном уровне все принять. Если они их принимают, то на высшем Госсовете, может быть в конце октября, примем окончательно. Это будет прорыв, - обнадежил Лукашенко.

Путин добавил, что во время экономического кризиса, вызванного пандемией, надо пользоваться возможностями Союзного государства. 28 программ в первую очередь касаются экономики, промышленности и финансов.