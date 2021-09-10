Зеленский отказался баллотироваться на второй президентский срок: "Поеду отдыхать"

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал вопрос о своем возможном участии в новых президентских выборах на Украине. По его словам, он лучше выполнит все свои общения за один срок, и после уедет отдыхать.

«Это решит народ Украины. Ответил. Я никуда на баллотируюсь, я лучше выполню всё, что обещал, в своем одном сроке и поеду отдыхать», - заявил украинский президент в пятницу, 10 сентября.

Ранее Зеленский заявил о влиянии президентской должности на восприятие реальности, сообщив, что иногда бывают моменты, когда он думает, зачем все это, если теряешь человечность и чувство реальности. При этом глава государства отметил, что не сожалеет о решении идти в президенты. Украинский лидер также заявил, что для обратного эффекта необходимо выходить на улицу и общаться с людьми.

Напомним, ранее украинский политолог заявил, что Зеленский не сможет переизбраться на второй срок, если не встретится с российским лидером Владимиром Путиным, а также не нормализует отношения между Киевом и Москвой.