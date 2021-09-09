Украинский политолог заявил, что Зеленский не переизберется на второй срок без встречи с Путиным

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет переизбраться на второй срок, если не встретится с российским лидером Владимиром Путиным, а также не нормализует отношения между Киевом и Москвой. Такое мнение высказал украинский политолог Руслан Бортник.

Как он отметил, Путину данная встреча совсем не нужна, в то время как Зеленскому, наоборот, необходима. «Самая банальная причина - это демонстрировать успехи в мирном урегулировании… Тема, по которой сегодня тупик, «оживет» немного для Владимира Александровича», - заявил политолог в эфире телеканала «Наш» в среду, 8 сентября.

Бортник обратил внимание на то, что прошлый президент Украины Петр Порошенко попытался переизбраться без налаживания отношений с Москвой, и в результате безуспешно. Политолог заявил, что в руках России находятся «переключатели», влияющие на ситуацию в незалежной.

Напомним, ранее Путин заявлял о готовности обсудить с Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время. Российский лидер отмечал, что если президент Украины хочет начать восстановление отношений с Москвой, то Россия будет это приветствовать. Накануне бывший депутат украинской Рады Евгений Мураев предположил, в каких местах может состояться встреча двух глав государств. По его мнению, переговоры могут состояться в Крыму, Москве или даже на территории Белоруссии.