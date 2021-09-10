Анна Кузнецова одобрила законопроект о пожизненном сроке для педофилов Фото: Иван МАКЕЕВ

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что поддерживает проект закона об ужесточении уголовной ответственности за педофилию.

- Мы, безусловно, поддерживаем и считаем необходимой инициативу усиления уголовной ответственности для педофилов. Мы вместе с коллегами, экспертами, родителями настойчиво добиваемся этого. Рады, что эти предложения услышаны, — сказала детский омбудсмен.

Напомним, ранее в Государственную думу РФ внесли проект закона о пожизненном сроке лишения свободы за педофилию. Об этом сообщили в профильном думском комитете по госстроительству и законодательству. Пожизненное заключение будет грозить педофилам за совершение насилие над двумя и более несовершеннолетними. Кроме того, такое максимально жестокое наказание предусматривается, когда преступление сопряжено с насилием, тяжкими последствиями и за повторное преступление.