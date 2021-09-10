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Политика10 сентября 2021 14:30

Путин похвалил российских спортсменов за выступление на Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио

Так глава государства открыл Совет по развитию физической культуры и спорта
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Владимир Путин похвалил российских спортсменов за выступление на Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио

Владимир Путин похвалил российских спортсменов за выступление на Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио

Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин назвал достойным выступление российских спортсменов на Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио.

- Еще раз поздравляю российских олимпийцев, паралимпийцев, российскую олимпийскую, паралимпийскую сборные, всех атлетов, тренеров, специалистов с достойным выступлением, — сказал глава государства, открывая Совет по развитию физической культуры и спорта.

В начале августа Владимир Путин подписал указ о государственных наградах для российских спортсменов, которые завоевали медали на Олимпийских играх, прошедших в японской столице. Ряд спортсменов получат орден Александра Невского за вклад в развитие отечественного спорта. Так же в указе говориться о награждении орденами Дружбы, орденами Почета и медалями ордена За заслуги перед Отечеством I степени. Сборная России заняла пятое место в общекомандном медальном зачете, отставая от Великобритании на две золотые

Путин - об итогах Олимпиады и Паралимпиады в Токио