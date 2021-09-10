Глава МИД Польши признал, что реализацию проекта "Северный поток - 2" не удалось остановить

Глава МИД Польши признал, что реализацию "Северного потока - 2" не удалось остановить Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау признал, что реализацию проекта газопровода «Северный поток - 2», несмотря на все противодействие, остановить не удалось. При этом глава внешнеполитического ведомства республики заявил, что позиция Варшавы, выступающей против трубопровода, неизменна.

«В действительности, что касается Польши, то мы не изменили своего мнения касательно оценки этой инвестиции. Но несмотря на усиленные дискуссии по этому вопросу, не удалось остановить этот проект, строительство будет завершено», - заявил польский министр.

Збигнев Рау призвал Европейский Союз сосредоточить внимание на недопущении возникновения потенциальных рисков для безопасности и раскола в Европе на фоне запуска этого проекта, указав на усиление влияния России. «Об этом мы должны побеспокоиться, мы будем вместе работать в этих вопросах», - заявил дипломат.

Напомним, сегодня, 10 сентября, на утреннем оперативном совещании в ПАО «Газпром» председатель правления Алексей Миллер заявил, что утром в 8:45 по московскому времени строительство газопровода «Северный поток - 2» было полностью завершено. Незадолго до этого компания сообщила, что сможет поставить в Европу около 5,6 миллиарда кубометров газа через этот трубопровод в текущем году.