Набиуллина пообещала, что новые соцвыплаты не повлияют на уровень инфляции

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, из какого источника бюджет России взял деньги на единовременные социальные выплаты пенсионерам и военным в сентябре 2021 года. По подсчетам Минфина, на эти цели потребуется около 500 миллиардов рублей.

Набиуллина подчеркнула, что выплаты никак не повлияют на инфляцию, так как идут из средств, полученных от дополнительных нефтегазовых доходов, не затрагивая основной бюджет.

"Это не создаёт дополнительного проинфляционного давления со стороны бюджетной политики по сравнению с тем, когда этих доходов дополнительных не было бы. И мы это правило учитывали и в предыдущем прогнозе", - цитирует Набиуллину РИА Новости.

Председатель ЦБ также добавила, что сентябрьские выплаты стали возможны благодаря быстрому восстановлению экономики. Об этом ранее говорил и президент РФ Владимир Путин. Как писал сайт kp.ru, по словам главы государства, этап восстановления экономики РФ после пандемии коронавирусной инфекции практически завершен и пора приступать к масштабным проектам развития.