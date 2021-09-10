Шведской семье не разрешили назвать ребенка Владимиром Путиным

Молодым родителям из города Лахольм на юго-западе Швеции запретили назвать ребенка Владимиром Путиным. Фото: Shutterstock

Молодым родителям из города Лахольм на юго-западе Швеции запретили назвать ребенка Владимиром Путиным. Об этом сообщает шведская радиостанция Sveriges Radio.

Согласно действующим в стране законам, родители малыша подали заявление с выбранным именем в Шведское налоговое агентство, но получили отказ.

По правилам страны, имя не может быть присвоено, если оно может вызвать неудобство или предполагаемый дискомфорт при использовании, или если имя не является подходящим.

По какой из причин отказали родителям ребенка не уточняется.

Закон об именах в Швеции действует с 1982. Он был принят для того, чтобы детям из неблагородных семей не присваивали благородные фамилии.

Сайт kp.ru рассказывал о именах, которые запрещены в других странах. Иногда власти могут просто поменять имя ребенка