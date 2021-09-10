Генсек ООН предложил провести саммит на тему будущего мирового сообщества

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш Фото: REUTERS

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал сообщество стран "вернуться в реальность" и начать работать над решением самых острых вопросов. С таким требованием он выступил в ходе заседания Генеральной Ассамблеи в пятницу, 10 сентября.

Гутерриш предложил собрать саммит, темой которого будет поиск консенсуса по видению будущего мирового сообщества, пишет ТАСС. Среди необходимых к обсуждению тем - меры по сокращению стратегических рисков, связанных с ядерным вооружением и летальным оружием, а также вопросы климата.

"Мир должен собраться для рассмотрения всех этих и других вопросов в рамках Саммита будущего на высоком уровне", - сказал Гутерриш.

Как ранее писал сайт kp.ru, Антониу Гутерриш призвал международное сообщество "во имя солидарности с афганским народом" поддерживать диалог с захватившим власть в Афганистане радикальным движением "Талибан"*.

*Запрещенная в России террористическая организация.