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Политика10 сентября 2021 19:07

Американского посла вызвали в МИД РФ из-за вмешательства США в российские выборы

Джон Салливан пообщался с Сергеем Рябковым
Наталья СМИРНОВА
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Замглавы российского МИД Сергей Рябков

Замглавы российского МИД Сергей Рябков

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков вызвал в МИД РФ посла США в Москве Джона Салливана в связи с вмешательством Америки в российские выборы. Об этом сообщается на сайте российского дипломатического ведомства.

"В ходе беседы было подчеркнуто, что российская сторона обладает неопровержимыми доказательствами нарушения российского законодательства американским "цифровыми гигантами" в контексте подготовки и проведения выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации", - сообщает МИД РФ.

Отмечается, что в связи с произошедшим Россия заявила о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела страны.

Как ранее писал сайт kp.ru, заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что Вашингтон отвергает предложения Москвы по возврату заключенных россиян.