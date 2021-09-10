Путин назначил врио главы МЧС генерал-полковника Александра Чуприяна

Генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян Фото: МЧС России

Президент России Владимир Путин назначил врио главы МЧС генерал-полковника внутренний службы Александра Чуприяна. Он займет место погибшего главы МЧС РФ Евгения Зиничева.

"Возложить временное исполнение обязанностей министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на первого заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковника внутренней службы Чуприяна Александра Петровича", - сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте правовой информации.

Чуприян работал заместителем главы МЧС 13 ноября 2006 года. С 4 июня 2018 года занимал пост первого заместителя. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, дважды — Почетной грамотой правительства РФ, ведомственными наградами.

Как ранее писал сайт kp.ru, 10 сентября в Москве прошло прощание с главой МЧС Евгением Зиничевым. После траурной церемонии тело трагически погибшего министра доставят в Санкт-Петербург

Глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб во время поездки в Норильск. Он попытался удержать режиссера Александра Мельника, который поскользнулся на краю выступа и падал в реку. Министр тоже оказался в воде, где напоролся на острый камень. Обоих пострадавших на вертолете доставили в больницу, но спасти ни министра, ни кинорежиссера не получилось.